Наш аудио-ТОП: организатор ГУМ-катка на Красной площади зальет лед и в Калуге, а чиновница заботала по фене
Продолжаем наш традиционный, но в новом формате, аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 2 декабря, публикуем эпизод №13 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные и волнующие новости за последние 7 дней.
Предлагаем вам посмотреть свежим взглядом на уже известные события. В нашем подкасте вас ждут неопубликованные ранее подробности.
Сегодня в выпуске:
- Вы что, хотите как в Москве? Получите! Организатор ГУМ-катка на главной площади страны зальёт каток и в Калуге;
- Обнинская чиновница, ставшая заслуженным работником культуры Калужской области, неожиданно заботала по фене.
- Под Калугой поймали железнодорожных воришек, которые, словно трусливые хоббиты, пытались отсидеться с добычей в кустах, но назгул в синей форме их вовремя учуял и сцапал за мохнатые лапы;
- В один и тот же день, в одно и то же время двое пьянчуг из разных частей нашего прекрасного региона так крепко закинули за воротник, что оба чуть не замёрзли до смерти;
- Калужские бойцы передали привет с фронта…
- Губернатор Калужской области Владислав Шапша не осудил, но и не поддержал традиционные новогодние корпоративы;
- Дед Мороз скоро искупается в поздравлениях от жителей региона. Кстати, а с чем его поздравили?
Приятного прослушивания.
Подкаст PROнеделю теперь доступен на площадке "Яндекс Музыка". Для его продвижения нам нужно набрать 100 лайков. Если вам нравятся PROновости, пожалуйста, пройдите по ссылке https://music.yandex.ru/album/23814712 и нажмите сердечко.
Сайт kp40.ru благодарит Дмитрий Кейль, Keil Records | Звукозапись | Сведение | и Студия звукозаписи "Machine Band" за помощь в записи подкаста!
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