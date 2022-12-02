Наш аудио-ТОП: организатор ГУМ-катка на Красной площади зальет лед и в Калуге, а чиновница заботала по фене

Продолжаем наш традиционный, но в новом формате, аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 2 декабря, публикуем эпизод №13 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные и волнующие новости за последние 7 дней.

Предлагаем вам посмотреть свежим взглядом на уже известные события. В нашем подкасте вас ждут неопубликованные ранее подробности.

Сегодня в выпуске:

Вы что, хотите как в Москве? Получите! Организатор ГУМ-катка на главной площади страны зальёт каток и в Калуге; Обнинская чиновница, ставшая заслуженным работником культуры Калужской области, неожиданно заботала по фене. Под Калугой поймали железнодорожных воришек, которые, словно трусливые хоббиты, пытались отсидеться с добычей в кустах, но назгул в синей форме их вовремя учуял и сцапал за мохнатые лапы; В один и тот же день, в одно и то же время двое пьянчуг из разных частей нашего прекрасного региона так крепко закинули за воротник, что оба чуть не замёрзли до смерти; Калужские бойцы передали привет с фронта… Губернатор Калужской области Владислав Шапша не осудил, но и не поддержал традиционные новогодние корпоративы; Дед Мороз скоро искупается в поздравлениях от жителей региона. Кстати, а с чем его поздравили?

Приятного прослушивания.

Слушайте Организатор ГУМ-катка на главной площади страны зальёт каток и в Калуге. Что еще произошло на этой неделе? на Яндекс Музыке

Подкаст PROнеделю теперь доступен на площадке "Яндекс Музыка". Для его продвижения нам нужно набрать 100 лайков. Если вам нравятся PROновости, пожалуйста, пройдите по ссылке https://music.yandex.ru/album/23814712 и нажмите сердечко.



Сайт kp40.ru благодарит Дмитрий Кейль, Keil Records | Звукозапись | Сведение | и Студия звукозаписи "Machine Band" за помощь в записи подкаста!

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