На фасадах зданий Санкт-Петербурга покажут 3D-проекции городов страны

Оператор Tele2 проведет прямую трансляцию конкурса современного медиаискусства «Страна света», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 3 и 4 декабря на Дворцовой площади Северной столицы будут транслировать видеомэппинги – 3D-проекции на фасадах зданий, посвященные городам страны.

Tele2 поддерживает интерес аудитории к искусству, помогая получить максимум впечатлений от участия в самых масштабных событиях культурной жизни страны. В этом году компания выступила телекоммуникационным партнером общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света». На участие в нем подали заявки художники-видеографы, аниматоры, видеографики и специалисты AR- и VR-технологий со всех уголков России.

3 и 4 декабря свои видеопроекции зрителям представят 10 финалистов из Тулы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и других городов страны. Темы их проектов связаны с малой родиной или «местами силы». При этом команды использовали различные доступные аудиовизуальные инструменты.

Подключиться к прямой трансляции финала конкурса «Страна света» и увидеть 10 лучших 3D-проекций городов можно с компьютера или мобильного устройства по ссылке. Отдать голос за любимого конкурсанта можно на сайте.

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