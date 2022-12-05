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5 декабря родились Тютчев и Фет

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.12.2022 07:50 0 319
5 декабря родились Тютчев и Фет

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 декабря.

1803 - родился Федор Иванович Тютчев (1803-1873), русский поэт, один из крупнейших представителей русской философской лирики XIX века. Он несколько раз бывал в Козельском уезде Калужской губернии. Страстный почитатель народных песен, поэт желал поклониться праху Петра Васильевича Киреевского, похороненного в Оптиной Пустыни. Это желание он осуществил в 1871 году.

1820 - родился Афанасий Афанасьевич Фет (5.12(23.11).1820-3.12(21.11).1892). Русский поэт, прозаик, переводчик. В 1860 году, под впечатлением от очерка Ивана Сергеевича Тургенева «Хорь и Калиныч», он посетил места, воспетые писателем – Жиздринский уезд Калужской губернии. Побывал у прототипа главного героя тургеневского рассказа – одного из лучших охотников уезда.

1935 – принято решение о строительстве комбината ТЭЖЕ, позднее СДВ.

2009 - городу Козельску присвоено почетное звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.12.2022 07:50 0 319
Тэги: история калуги
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