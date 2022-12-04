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4 декабря родился известный географ Николай Студенов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.12.2022 07:50 0 308
4 декабря родился известный географ Николай Студенов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 декабря.

1924 -  создана артель народной вышивки в г. Тарусе. В 1964 г. преобразована в фабрику (из записной книжки В.Продувнова).

1926 – родился Николай Сергеевич Студёнов (4.12.1926 – 1.10.2013). Географ, океанограф, эколог, известный краевед. Почетный председатель Калужского регионального отделения Русского Географического общества, основатель регионального Калужского (Обнинского) отделения РГО, Почетный член Калужского Морского собрания. Автор книг о галерее видных флотоводцев и героев морских сражений, мореплавателях и исследователях Мирового океана со времен Петра I до наших дней: «Калужане – адмиралы и генералы военно-морского флота» (2012); «Флотоводец Д.Н. Сенявин» (2013), многих изданий по истории и топонимике края. Н.С. Студёнов награжден уникальным Знаком «За освоение новых Земель» (1957), медалью «300 лет Российскому флоту» (1996), удостоен ордена «Гордость России» Всероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» (2010) и многими другими наградами научных обществ. Н.С. Студёнов – участник Великой Отечественной войны, умер на 87-м году жизни, 21 октября 2013 года.

1951 – 2 декабря жители Калуги и окрестностей наблюдали интересное для этого времени года явление – молнию и раскаты грома. Как отмечается многолетними наблюдениями, зимние грозы в центральных областях европейской части СССР – нередкое явление. Иногда они бывают даже в январе… Гроза, наблюдаемая 2 декабря, может быть объяснена прохождением глубокой ложбины циклона… Скорость ветра 2 декабря превышала 20 м/с

Решением от 4 декабря 1991 года № 418 администрации МО «Г. Киров и Кировский район» был учрежден Кировский историко-краеведческий музей. В Решении записано: «… открыть с 1 января 1992 года городской историко-краеведческий музей как самостоятельное учреждение». Ранее, с мая 1988 года, музей назывался районным краеведческим музеем.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.12.2022 07:50 0 308
Тэги: история калуги
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