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2 декабря родился поэт и переводчик Дмитрий Кашкин

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.12.2022 07:50 0 371
2 декабря родился поэт и переводчик Дмитрий Кашкин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 2 декабря.

1771 (новый стиль) – в Петербурге, в семье будущего Калужского наместника Евгения Петровича Кашкина (1738 – 1796) родился сын Дмитрий. Поэт и переводчик Дмитрий Евгеньевич Кашкин жил в Калужской губернии. Умер он в Мещовском уезде Калужской губернии 4(16) сентября 1843 г.

2.12(20.11).1871 – в Медыни открылась Городская Управа. Городской Голова – М.С. Лавров.

1901 - в воскресенье, 2 декабря в зале железнодорожного клуба с большим успехом прошел сеанс известного угадывателя чужих мыслей В.Ф.Лерха. Угадывание мыслей было поразительно верно. Одобрениям публики не было конца. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1922 – газета «Коммуна» рассказала о работе калужского театрального техникума, в котором обучается 55 учащихся. Преподаватели: Ренне Мария Васильевна (дикция), Костюкевич Елизавета Андреевна (декламация), Чубыкина Анна Степановна (аккомпанемент), Бессонов Сергей Васильевич (история искусств) и др. Техникум работал по вечерам на втором этаже дома, где и ныне располагается знаменитая аптека на стрелке.

1926 – газета «Коммуна» рассказала о кружке ИЗО клуба железнодорожников в Калуге (около 20 человек). Художники выполняют много заказов правления (лозунги, плакаты для катка). Начинает оживать и кружок ИЗО при клубе совторгслужащих. Намечена работа над декорациями к пьесе «На дне». (Из публикаций Ю.Сухоцкого)

2-19 декабря 1927 г. - XV съезд ВКП(б) - курс на коллективизацию. Калужские делегаты: Барышевский М.П., Ракитов Г.Д., Юрков С.М. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.12.2022 07:50 0 371
Тэги: история калуги
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