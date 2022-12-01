Площадь открытого катка на Старом Торге в Калуге составит 800 квадратных метров

В четверг, 1 декабря, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал подробности о катке, который должен к Новому году появиться на площади Старый Торг. Напомним, его решили залить вместо того, чтобы проводить традиционные гуляния.

- Подготовка в активной фазе, - пояснил чиновник. - Каток 20 метров на 40 будет использоваться до +10 градусов. Хотя я скептически отношусь к +10, скорее +5. Там будет установлено холодильное оборудование. Будет система бронирования, которая позволит ограничить количество людей, которые одновременно смогут присутствовать на льду. Подрядчик организовывал подобные объекты в Туле, Белгороде и других городах.

Для примера – площадь катка в ледовом дворце на Правом берегу составляет 1830 квадратных метров, на Карла Либкнехта – 1300 квадратов.

Как отметил Денисов, движение на Старом Торге перекрывать не будут, но каток по периметру оградят бетонными блоками.

Работы будут вестись за счет спонсора. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что бюджетные деньги тратить не станут.

Для бесплатного доступа на каток будет использоваться система онлайн-бронирования.

- Устанавливаете приложение, бронируете место, приходите, показываете qr-код, заходите бесплатно для того, чтобы на катке не было столпотворения, то есть определенная пропускная способность, - рассказал городской голова. - Прокат коньков, вешалки, системы хранения, сушки. Будут и торговые объекты.

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