В Калужской области от чиновников требуют закрыть доступ в здание бывшего детского сада
В селе Муромцево Бабынинского района здание бывшего детского сада заброшено, но не законсервировано. В четверг, 1 декабря, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Ведомство обратилось в суд, чтобы местную администрацию обязали ограничить доступ.
Иск был удовлетворен. Теперь прокуратура будет контролировать, как пройдет консервация.
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