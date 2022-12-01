В Калужской области от чиновников требуют закрыть доступ в здание бывшего детского сада

В селе Муромцево Бабынинского района здание бывшего детского сада заброшено, но не законсервировано. В четверг, 1 декабря, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ведомство обратилось в суд, чтобы местную администрацию обязали ограничить доступ.

Иск был удовлетворен. Теперь прокуратура будет контролировать, как пройдет консервация.

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