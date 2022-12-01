Хабенский и Безрукова приедут на фестиваль в Калугу

На следующей неделе, с 6 по 7 декабря, в Калуге в Инновационном культурном центре пройдет Всероссийский фестиваль практиков социальных театров «Мастер-форум». Он проводится по инициативе уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, сообщили в пресс-службе этого ведомства.

- Фестиваль посвящен обмену лучшими практиками по работе в современных социальных театрах с подростками «группы риска» и несовершеннолетними, которые состоят на профилактическом учете, а также обсуждению существующих проблем и перспектив их решения, - рассказали организаторы.

В работе фестиваля примут участие Мария Львова-Белова и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Также в Калугу приедут известный актер, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский, ректор института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский, актриса, общественный деятель Ирина Безрукова, режиссер Театрального института им. Бориса Щукина Валентин Стасюк.

Среди 200 участников будут также педагоги, режиссеры, актеры и все, кто непосредственно включен в творческую работу с детьми и подростками, а также сами подростки – члены Федерального детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.