Поликлиника в Воротынске возобновила работу после капитального ремонта

В четверг, 1 декабря, в Воротынске после капитального ремонта возобновила работу поликлиника. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

Ремонт продолжался около шести месяцев.

- За это время внешний вид помещений кардинально изменился и преобразился, - подчеркнули в министерстве. - В поликлинике провели отделочные работы, замену инженерных коммуникаций, отремонтировали отместку, провели монтаж автоматической пожарной сигнализации.

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