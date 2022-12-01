Самые популярные детские имена назвали в калужском загсе

В Калуге за ноябрь родились 382 ребенка. Такие данные в четверг, 1 декабря, опубликовал городской загс.

Среди них было 199 мальчиков и 183 девочки.

Первый ребенок по счету появился в 146 семьях, второй - в 113, третий - в 75 семьях.

У шести калужанок родились двойни.

Самыми популярными именами в ноябре в Калуге для мальчиков стали Михаил, Артем, Даниил и Матвей. Девочкам чаще всего давали имена Александра, Мария, Анна и Виктория.

Чаще всего мамами и папами становились в возрасте от 30 до 34 лет.

С начала года в Калуге родились 3740 детей.

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