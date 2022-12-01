В Калужской области 29 человек заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 29 новых случаев коронавируса, сообщили в четверг, 1 декабря, в федеральном оперативном штабе.
Семь человек с ковидом попали в больницу. Выздоровели 23 пациента.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
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