В Калужской области пропал 59-летний мужчина

В деревне Коренево Жиздринского района пропал 59-летний Владимир Михалев. В четверг, 1 декабря, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 11 ноября.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: серые.

Волосы: тёмно-русые.

Был одет: чёрная куртка на молнии, чёрные брюки, темно-серые сапоги, серо-синяя шапка.

С собой: белый пакет.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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