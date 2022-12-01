В Калужской области пропал 59-летний мужчина
В деревне Коренево Жиздринского района пропал 59-летний Владимир Михалев. В четверг, 1 декабря, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 11 ноября.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы:
- Рост: 180 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: тёмно-русые.
- Был одет: чёрная куртка на молнии, чёрные брюки, темно-серые сапоги, серо-синяя шапка.
- С собой: белый пакет.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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