В Калужской области принят бюджет на 2023 год
В четверг, 1 декабря, в Калуге депутаты приняли бюджет области на 2023 год. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
В следующем году в Калуге новая школа откроется на улице Ермоловской, а в Обнинске - в Заовражье.
Также в областном центре начнется строительство школы на Тайфуне. По концессии будут вестись стройки в Людиново, в Калуге на Байконуре и в «Комфорт Парке».
Кроме того, концессионные соглашения заключат на строительство поликлиник в Людиново и Козельске.
Более 7 миллиардов рублей в бюджете заложено на развитие дорожной сферы.
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