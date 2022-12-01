В Калужской области принят бюджет на 2023 год

В четверг, 1 декабря, в Калуге депутаты приняли бюджет области на 2023 год. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

В следующем году в Калуге новая школа откроется на улице Ермоловской, а в Обнинске - в Заовражье.

Также в областном центре начнется строительство школы на Тайфуне. По концессии будут вестись стройки в Людиново, в Калуге на Байконуре и в «Комфорт Парке».

Кроме того, концессионные соглашения заключат на строительство поликлиник в Людиново и Козельске.

Более 7 миллиардов рублей в бюджете заложено на развитие дорожной сферы.

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