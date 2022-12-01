В Калуге прокуратура потребовала снести дом на улице Комарова

В Калуге суд удовлетворил иск прокуратуры к городской управе с требованием снести дом №3 на улице Комарова.

Здание было расселено несколько лет назад. В ноябре 2021 года дом горел.

Но до сих пор доступ в него не был ограничен, территорию власти не огородили.

- Исполнение решения суда и снос здания находится на контроле прокуратуры, - говорится в заявлении ведомства.

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