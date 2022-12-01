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Сослан Такаев провел прием избирателей по личным вопросам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2022 08:30 0 296
Сослан Такаев провел прием избирателей по личным вопросам

В среду, 30 ноября, депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан Такаев провёл приём избирателей по личным вопросам в своём избирательном округе №20. Приём в первую половину дня был проведён в приемной партии Единая Россия, расположенной в городе Калуга, а вторая половина приёма была проведена в посёлке Ферзиково.

- Обращения граждан были связаны с оказание содействия в предоставлении медицинской помощи, а также с проведением водоснабжения в жилой дом, расположенный в селе Сашкино Ферзиковского района, - рассказал Такаев в своем телеграм-канале. - Полученные обращения взял под личный контроль!

По его словам, вопрос, касающийся оказания содействия в предоставлении медицинской помощи, был решен на месте. 

- Такие вопросы не позволяют ждать! – подчеркнул депутат. - Также были определены сроки проведения водоснабжения в жилой дом. В должной мере буду решать наказы избирателей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2022 08:30 0 296
Тэги: такаев
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