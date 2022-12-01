Сослан Такаев поздравил работников сельского хозяйства

В среду, 30 ноября, депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан ТАКАЕВ принял участие в мероприятии, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое прошло в деревне Красный городок Калужской области.

- В ходе мероприятия подвели итоги уходящего года и сравнили их с итогами прошедшего года, - рассказал Такаев в своем телеграм-канале. - Результат не может не радовать. Показатели растут, сельское хозяйство развивается!

Такаев поздравил причастных с праздником, вручил благодарности и почетные грамоты за усердный труд и добросовестное отношение к работе.

- Ветеранов сельского хозяйства наградили медалями! – подчеркнул депутат. - Поздравляю с прошедшим праздником - Днём работников сельского хозяйства! От всего сердца желаю крепкого здоровья, мира и благополучия!

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