Справа налево теперь можно: на Правобережье Калуги узаконили массовое нарушение ПДД

В среду, 30 ноября, на Правом берегу установили новый предписывающий знак направления движения по полосам.

Он находится на перекрестке с улицей Фомушина, у микрорайона Хороший, и действует для тех, кто поворачивает со стороны Кошелева.

Примечательно это тем, что данный знак, наконец, узаконил массовые нарушения ПДД водителями, поскольку без предписывающих знаков поворот с крайней правой полосы налево был запрещен.

— Видимо, оказалось проще повесить знак, чем научить всех водителей соблюдать правила, – резюмирует читатель Алексей, который сообщил в редакцию об этой новости.

Тот самый перекресток - выезд на улицу Фомушина.

Место расположения нового знака обозначено на карте красным овалом.

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