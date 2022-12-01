Справа налево теперь можно: на Правобережье Калуги узаконили массовое нарушение ПДД
В среду, 30 ноября, на Правом берегу установили новый предписывающий знак направления движения по полосам.
Он находится на перекрестке с улицей Фомушина, у микрорайона Хороший, и действует для тех, кто поворачивает со стороны Кошелева.
Примечательно это тем, что данный знак, наконец, узаконил массовые нарушения ПДД водителями, поскольку без предписывающих знаков поворот с крайней правой полосы налево был запрещен.
— Видимо, оказалось проще повесить знак, чем научить всех водителей соблюдать правила, – резюмирует читатель Алексей, который сообщил в редакцию об этой новости.
Тот самый перекресток - выезд на улицу Фомушина.
Место расположения нового знака обозначено на карте красным овалом.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!