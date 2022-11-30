На улицах Калужской области отловили 1288 бездомных собак

С начала 2022 года в Калужской области отловили 1288 бездомных собак. Такие данные в среду, 30 ноября, со ссылкой на комитет ветеринарии опубликовала пресс-служба правительства.

- Все те, чье поведение не угрожало людям, после стерилизации, вакцинации и чипирования были выпущены, - подчеркнули в правительстве.

За прошлый год были выловлены 1094 собаки.

- Но полностью решить проблему невозможно, - заявили в правительстве. - Для этого необходимо, чтобы, принимая решение о выборе четвероногого друга, люди помнили о своих обязанностях по его содержанию и правилах выгула.

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