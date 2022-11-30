В Калужской области вышла замуж 76-летняя невеста

За октябрь в Калужской области сыграли 856 свадеб. Такую статистику в среду, 30 ноября, опубликовал региональный загс.

Самым младшим невесте и жениху было 17 и 18 лет. Самым старшим – 76 и 74.

- Средний возраст невесты - 33 года, жениха - 35 лет, - пояснили в загсе.

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