1 декабря в Калуге исчезла улица Сталина

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 декабря.

1777 - родился Николай Николаевич Хованский (01.12.1777-20.11.1837), калужский генерал-губернатор (07.08.1823-08.01.1831), участник Отечественной войны 1812 года, сенатор, член Государственного Совета (1836). Княжеский род Хованских происходил от великого князя литовского Гедимина.

1795 – «Ока льдом покрылась». (Из записок купца Губкина)

1896 - в деревне Стрелковка Угодско-Заводского уезда (ныне Жуковского р-на) Калужской губернии родился Георгий Константинович Жуков (1.12(19.11).1896-18.06.1974), выдающийся полководец Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944,1945, 1956). На военной службе с 1915 года, участник Первой мировой войны, Гражданской войны (1917-1922), военного конфликта на Халхин-Голе (1939). Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 1994 года учрежден «Орден Жукова» - государственная военная награда России в ознаменование выдающихся заслуг маршала Г.К. Жукова.

1904 (ст. стиль) – освящен домовый храм во имя Гурия Казанского при калужском духовном училище (усадьба Билибина). В 1903 г. на съезде епархиального духовенства было принято решение о строительстве храма в духовном училище. Для этого решили сделать пристройку к главному училищному корпусу и отвести под храм второй и третий этажи этой пристройки. 30 августа была совершена закладка, а через год и три месяца здание было готово и 1 декабря 1904 г. училищный храм был освящен в честь Гурия Казанского.

1923 – в Павлограде Днепропетровской обл. родился Ваинштейн Исаак Самуилович (1923 – 1999), композитор, дирижер и педагог. С февраля 1976 г. проживал в Калуге. Был художественным руководителем Калужской областной филармонии (1976 – 1978), затем методистом Калужского областного управления культуры. Преподавал дирижирование и инструментовку в Калужском музыкальном училище.

1951 – в газете «Знамя» опубликована заметка Б.Хромушкина «Не по адресу». В ней говорится о том, что автор, проживающий в доме №7 по ул. Пушкина постоянно получает чужие письма, адресованные в переулок Пушкина, №7. «Каждый раз, получая такие письма, приходится подчеркивать слово «переулок» красным карандашом, чтобы оно бросалось сразу в глаза, и опускать письма обратно в почтовый ящик. Недавно я отправился к начальнику почты. Он заверил меня, что больше этого не повторится, но спустя месяц ко мне попадает заказное письмо на имя Каниной, проживающей по ул. Пушкина, 13. 25 октября вместо газеты «Магистраль», которую я выписываю, мне принесли районную газету «Знамя коммунизма» с отметкой вверху карандашом «№17».

1956 - в связи с 60-летием Маршал Г.К.Жуков награжден четвертой медалью "Золотая звезда" Героя Советского Союза. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1961 – улица Сталина, которая была так названа в 1950 году, а ранее с 1918 года бывшая Советской, была переименована в улицу Ленина. В том же году улицу Ворошилова переименовали в улицу Карпова.

1996 - в области торжественно отмечено столетие со дня рождения Маршала Г.К.Жукова. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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