Бюджет Калуги рассмотрен в первом чтении

30 ноября состоялось заседание Городской Думы. За помощь мобилизованным калужанам медалями «80 лет освобождения Калуги» награждены преподаватели военной Академии Ракетных войск стратегического назначения полковник Константин Круглов и подполковник Сергей Фалеев, а также депутат Законодательного Собрания Александр Окунев.

- Один из полигонов академии РВСН расположен в Ногинске, именно там проходят боевую подготовку наши мобилизованные земляки. Константин Круглов и Сергей Фалеев принимали наших ребят, размещали их и обеспечивали всем необходимым, за что мы им очень благодарны, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Александр Окунев за свой счёт обеспечивал всех мобилизованных калужан горячим питанием, активно участвует в приобретении гуманитарной помощи.

Александр Окунев в ответном слове поблагодарил руководителей Калуги и депутатов Городской Думы за помощь в закупке и доставке необходимого снаряжения для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Депутаты приняли в первом чтении бюджет Калуги на 2023 год. В рамках первого чтения утверждаются основные параметры бюджета: доходная и расходная часть, размер внутреннего муниципального долга, объём заимствований и источники финансирования.

Доходы бюджета планируются в сумме 17,5 млрд. миллиона рублей.

Объем безвозмездных поступлений составит 10 млрд. 915 миллионов рублей.

Расходы запланированы в сумме 17,5 млрд. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга – 2 млрд. 838 миллиона рублей.

Резервный фонд Городской Управы составит 20 миллионов рублей.

Дефицит и профицит бюджета отсутствуют.

Депутаты приняли решение о корректировке базовой арендной ставки и ставки за размещение объектов нестационарной торговой сети. Анализ стоимости коммерческой недвижимости в Калуге показал, что действующая ставка аренды муниципального недвижимого имущества ниже стоимости аренды коммерческой недвижимости на 43,8%.

Размер ставок решено увеличить на 8,19%, он составит 402 рубля 68 копеек за квадратный метр в месяц без учёта НДС.

Парламентарии приняли решение о передаче в собственность служебных жилых помещений пятерым сотрудникам медицинских учреждений Калуги.

Также депутаты согласовали сделки муниципальным предприятиям, внесли поправки в Положение «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий», в постановление «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения» и Правила застройки и землепользования.

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