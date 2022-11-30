За первые 10 месяцев года в Калужской области родились три тройни. Такие данные в среду, 30 ноября, опубликовала руководитель регионального загса Варвара Антохина.

В 2021 году по всей области была только одна тройня.

- Рождение троен в Калужской области увеличилось в три раза, - подчеркнули в загсе.

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