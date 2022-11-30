В Калуге пройдет встреча с космонавтом

В среду, 30 ноября, в калужском музее космонавтики пройдет показ фильма «Космос: ожидание vs реальность» и его обсуждение с летчиком-космонавтом Сергеем Залётиным. Начало – в 13:00. Посещение бесплатное, но требуется регистрация на сайте.

В основу сюжета фильма легли гипотезы Циолковского о межпланетных полётах, которые проиллюстрированы уникальными кадрами из первой советской научно-фантастической кинокартины 1935 года, где основоположник космонавтики выступил одним из сценаристов.

Сергей Залётин дважды летал в космос – в 2000 и 2002 годах. Он родом из города Щекино Тульской области.

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