В Калуге прокурор потребовал от чиновников решить проблему помощи детям с сахарным диабетом
Калужская прокуратура требует от чиновников решить проблему помощи детям, болеющим сахарным диабетом. Об этом шла речь на встрече прокурора Калужской области Константина Жилякова с заместителем губернатора Константином Горобцовым и министром здравоохранения Константином Пахоменко.
- Чтобы детально разобраться в ситуации, прокуроры прошли с родителями пациентов с сахарным диабетом весь пусть получения рецептов и выявили узкие места в этом процессе, - пояснили в ведомстве. - За один день рецепт при очном посещении ребенок без вмешательства прокуроров не получил.
Прокуратура пообещала контролировать ситуацию. Проверки продолжатся.
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