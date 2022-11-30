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30 ноября в Калуге открыли памятник в сквере Матери

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.11.2022 07:50 0 390
30 ноября в Калуге открыли памятник в сквере Матери

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 ноября.

«1774 года. Ноября 30 дня в ночи по Валуйской дороге не доезжая Козинки напали разбойники. Пограбили сереб(ром) денег 370 ц(елковых) ассигнациями 700 ц(елковых) столик да сундук а в нем письма секретным шрифтом (нрзб.) и обязательства и прочие письменные дела, о чем в Валуйскую ратушу явочная челобитная подана». (Из записок калужского купца Губкина)

1788 – С ноября сделались морозы жестокие и в декабре стужа была ниже точки замерзания 28 гр(адусов) в Калуге 6 ден. (Из записок купца Губкина)

1911 – в деревне Пятовская Дзержинского района Калужской области родился Петр Максимович Тарасов (1911-1997). Герой Советского Союза (22.03.1945). После войны Петр Максимович был директором одной из средних школ Калуги; неоднократно избирался депутатом областного Совета.

30(17).11.1911 - открылась библиотека при Перемышльском городском клубе.

1946 – в селе Корекозево Калужской области родился Анатолий Николаевич Кухтинов (1946 – 2000). По паспорту датой его рождения считается 1 января 1947 г. Работал журналистом сначала в «Молодом ленинце», откуда перешел в «Знамя». Лауреат премии Калужского комсомола.

1951 – «Новые автобусы

Калужане повседневно чувствуют заботу партии и правительства об их родном городе. Недавно получен новый подарок: парк авто таксо моторной конторы пополнился тремя комфортабельными автобусами… Новые машины курсируют теперь не только на главных линиях: вокзал – парк им. Циолковского, спичечная фабрика – Комсомольская роща, но и на линии электромеханический завод – поселок Середа». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1981 - Калужское производственное объединение "Гигант" ("Спичка") награждено орденом "Знак почета". (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1996 – открыт Калужский филиал Российской Международной академии туризма.

2011 – на Правобережье в сквере Матери была открыта скульптурная композиция: женщина с ребенком на руках. Фигуры обвивает четырехметровая арка, на вершине которой расположен символ крепкой семьи – гнездо с птицами. У подножия изваяния – детские игрушки, отлитые из бронзы. Памятник создала Светлана Фарниева.

2019 – в канун 123-й годовщины со дня рождения Г. К. Жукова городу его имени было присвоено почётное звание «Город воинской доблести».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.11.2022 07:50 0 390
Тэги: история калуги
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