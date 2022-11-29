В Калужской области 689 детей родились за октябрь

В октябре в Калужской области родились 689 детей. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в региональном загсе.

Девочек было немного больше - 350 на 339.

Мамами стали калужанки в возрасте от 16 до 44 лет. Самому младшему папе было 18, старшему – 60. При этом средний возраст мамы составил 29 лет, а папы - 33 года.

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