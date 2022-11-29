Губернатор Калужской области начинает каждое утро с чтения комментариев

Губернатор Калужской области Владислав Шапша каждое утро читает комментарии жителей региона в телеграме. Об этом он рассказал 28 ноября в интервью, которое вышло на телеканале ГТРК Калуга.

- Мое утро начинается так же, как и у большинства жителей Калужской области, - отметил Шапша. - У кого-то с кофе. У меня, например, со стакана воды и чтения телеграма. Там несколько каналов, на которые я подписан. Там комментарии, которые написали уважаемые зрители, жители Калужской области под моей лентой. Я обязательно просматриваю с утра сразу. Минут 15-20 уходит на это.

По словам губернатора, комментарии бывают разные.

- У нас жизнь такая непростая, - подчеркнул он. - Если ты, например, вышел на улицу в день, когда прошел ледяной дождь, и шлепнулся, то какой у тебя комментарий может быть? Наверное, не очень лестный в отношении власти и вообще. Он будет резким, жестким. Я к этому давно привык и не воспринимаю это на свой счет. Никому, кто работает в сетях профессионально, ни в коем случае нельзя воспринимать такие комментарии близко к сердцу.

Критические комментарии Шапша пересылает ответственным чиновникам.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.