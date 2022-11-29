Поскользнулся, упал, очнулся... влюбился. Ищем героев новогодней публикации в Калужской области

Совсем скоро новый год. Самый ожидаемый праздник, когда мы загадываем желания и надеемся на чудо.

Накануне торжества мы решили рассказать о калужанах, которым в это морозное время посчастливилось влюбиться.

Поскользнулась, он поймал. Попала в него снежком, он помог почистить машину. Так понравилось чистить автомобиль, что решил жениться.

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