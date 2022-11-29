На крупнейшем водохранилище Калужской области ищут места сброса сточных вод

В Людиново началось обследование водохранилища по обнаружению мест сброса сточных вод. Во вторник, 29 ноября, об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

- С прошлой недели вдоль берега водохранилища ищут места несанкционированных сбросов специалисты из МГУ-геофизика, - пояснил он. - Согласно техническому заданию, работы проводятся геофизическими методами: электропрофилированием и методом естественного поля. Последний основан на изучении локальных электрических полей естественной природы, которые образуются в земной коре в результате протекания различных химических и физических процессов.

Информацию об источниках сброса в министерстве получат к 15 декабря.

- Обязательно сообщу о результатах, как только мы получим их, - пообещал министр.

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