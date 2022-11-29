В Калуге дом купцов Завериных признали объектом культурного наследия

Дом №26 на улице Воробьевской в Калуге включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова опубликован во вторник, 29 ноября.

Вопрос об этом доме поднимался еще пять лет назад, когда его собирались расселить. Часть экспертного сообщества выступала за снос здания, часть – за его охрану и восстановление.

Дом был построен в XIX веке. Когда-то он принадлежал купцам Завериным. Кроме жилых комнат, в доме размещались пекарня, трактир и гостиница. Двухэтажное здание запечатлено на многих открытках с панорамными видами Калуги. После революции строение было муниципализировано и стало многоквартирным жилым домом. Со временем он ветшал, получил статус аварийного.

После обретения статуса объекта культурного наследия дом нельзя будет снести. Однако пока нет данных, найдется ли инвестор, который возьмется восстанавливать здание. В бюджете Калуги на такие дела обычно денег нет.

Дом №26 на Воробьевской присутствует на многих открыточных видах города.

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