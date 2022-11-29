В Калуге скончался бывший директор водоканала Юрий Федоров

В понедельник, 28 ноября, скончался заслуженный работник ЖКХ РСФСР, бывший директор «Калугаоблводоканала» Юрий Федоров. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Федоров возглавлял водоканал в течение 36 лет - с 1962 по 1998 годы.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. – говорится в сообщении министерства. - Светлая память о Юрии Николаевиче сохранится в наших сердцах.

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