Калужская область получит еще шесть передвижных медицинских комплексов

В начале 2023 года Калужская область получит шесть передвижных медицинских комплексов. Об этом утром во вторник, 29 ноября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Распоряжение о пополнении автопарка мобильных комплексов в регионах подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Они оснащены необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи, - подчеркнул Шапша. - По сути – это передвижные ФАПы.

Губернатор отметил, что в Калужской области уже работает 18 таких мобильных медкабинетов, а также три передвижных маммографа, стоматологический кабинет, рентген-комплекс, три флюорографа и мобильная врачебная амбулатория.

- Они задействованы для оказания медпомощи и проведения обследований жителей небольших населенных пунктов. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя приступать к лечению, - пояснил Шапша.

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