Калужская область заняла 22 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива

В понедельник, 28 ноября, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по доступности дизельного топлива.

Калужская область заняла 22 место. В нашем регионе на среднюю месячную зарплату можно купить 853 литра топлива.

При этом цены на дизельное топливо с начала года на калужских заправках выросли на 5%.

В лидерах рейтинга оказалась Москва – 1891 литр на одну зарплату. Худшие показатели – в Ингушетии, где доступны 534 литра.

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