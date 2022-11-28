В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 12,6%

За минувшую неделю, с 21 по 27 ноября, в Калужской области врачи зафиксировали 8003 случая ОРВИ. Такие данные в понедельник опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости составил 12,6%.

Общее количество пациентов на 1,6% превышает эпидемический порог. За минувшую неделю заболеваемость выросла во всех возрастных группах.

Также выявлены первые случаи гриппа.

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