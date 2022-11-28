В ноябре в Калужской области выявлены первые шесть случаев гриппа. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Четыре случая зафиксированы за минувшую неделю. Среди заболевших было двое детей в возрасте до шести лет.

- У всех заболевших подтвержден грипп A (H1N1) – 2009, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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