Более миллиона правонарушений зафиксировали камеры на дорогах Калужской области
Значительную долю среди нарушений правил дорожного движения занимают штрафы за превышение скорости. Их количество составляет почти 900 тысяч.
На втором месте нарушения правил проезда перекрестка. Их нарушили почти 80 тысяч раз.
Третье место занимает не пристегнутый ремень безопасности. Зафиксировано чуть менее 70 тысяч нарушений.
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