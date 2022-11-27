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Более миллиона правонарушений зафиксировали камеры на дорогах Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.11.2022 16:30 0 286
Более миллиона правонарушений зафиксировали камеры на дорогах Калужской области

Значительную долю среди нарушений правил дорожного движения занимают штрафы за превышение скорости. Их количество составляет почти 900 тысяч.

На втором месте нарушения правил проезда перекрестка. Их нарушили почти 80 тысяч раз. 

Третье место занимает не пристегнутый ремень безопасности. Зафиксировано чуть менее 70 тысяч нарушений.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.11.2022 16:30 0 286
Тэги: дорога правила
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