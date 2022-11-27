Калужанин стал лучшим на всероссийском фестивале
Ученик детской школы искусств №1 им.Н.П. Ракова города Калуги Никита Лутченко завоевал первое место на Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки».
Финал состоялся 17 ноября в Москве в Детском музыкальном театре юного актера.
Организаторами этого конкурса являются Благотворительный фонд И.Д. Кобзона «Кузнецкий мост» и Федеральная служба судебных приставов РФ.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!