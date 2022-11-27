В Калуге за шесть дней родились 98 детей

За неделю, с 21 по 26 ноября, в областной столице родились 98 детей. В этот раз мальчиков больше, чем девочке – 53 и 45, сообщили в городском загсе.

Среди редких имен отмечены следующие: Захар, Мия, Макар, Мирон, Эвелина, Самуэль, Серафим.

Среди новорождённых было три двойни.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.