В Калуге за шесть дней родились 98 детей
За неделю, с 21 по 26 ноября, в областной столице родились 98 детей. В этот раз мальчиков больше, чем девочке – 53 и 45, сообщили в городском загсе.
Среди редких имен отмечены следующие: Захар, Мия, Макар, Мирон, Эвелина, Самуэль, Серафим.
Среди новорождённых было три двойни.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!