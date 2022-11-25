В Калужской области открыли мемориальную доску погибшему солдату

В пятницу, 25 ноября, депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан ТАКАЕВ принял участие в открытии мемориальной доски в посёлке Октябрьский, посвященной погибшему Магомеду Габибуллаевичу Рашидову.

- Магомед Рашидов — уроженец республики Дагестан и житель Ферзиковского района Калужской области, - рассказал Такаев. - Заместитель командира БМД, наводчик-оператор ефрейтор Магомед Рашидов погиб 20 апреля 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Награждён медалями Министерства Обороны Российской Федерации за участие в торжественном военном Параде Победы на Красной площади и за участие в военной операции в Сирии.

Указом Президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества посмертно.

- С сегодняшнего дня в его честь на территории школы, где обучался Магомед Рашидов, благодарные калужане смогут отдать дань уважения герою, - подчеркнул Такаев. - Важно помнить и чтить память тех людей, которые отдали свои жизни за мирное небо над нашими головами. Они живы, пока мы о них помним!

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