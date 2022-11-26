Жители Правобережья в Калуге останутся без катка

В Калуге в нынешнем году не будут заливать каток в Губернском парке. Такой ответ на днях дали местным жителям в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Также в парке не смогут сделать освещение.

- На заливку катка и устройство освещения в этом году, к сожалению, не выделены денежные средства, - пояснили в министерстве. - В дальнейшем мы постараемся учесть пожелания жителей микрорайона Правобережье.

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