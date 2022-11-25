В Калужской области назальную прививку от коронавируса сделали 1564 человека

В Калужской области по данным на 24 ноября назальную ревакцинацию от коронавируса прошли 1564 человека. Об этом в пятницу сообщили в региональном Минздраве.

- Врачи рекомендуют использовать назальную вакцину для ревакцинации – раз в полгода, - пояснили в министерстве. - Поэтому, если вы никогда не делали прививку или не болели коронавирусом, начать лучше с инъекции. И уже после переходить на назальную вакцину.

Такой способ ревакцинации в нашем регионе начал применяться с ноября.

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