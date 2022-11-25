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Калужане разработали чат-бот для решения проблемы буллинга

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 25.11.2022 13:30 0 317
Калужане разработали чат-бот для решения проблемы буллинга

Проект калужской команды вошел в ТОП-10 финалистов первого в России конкурса Национальной социальной инициативы. Это проект Агентства стратегических инициатив, сообщил в пятницу, 25 ноября, губернатор Владислав Шапша.

- Проект помогает разрабатывать простые и эффективные решения для помощи людям в разных жизненных ситуациях, - пояснил глава региона. - Наш регион в числе 27 «пилотных» участников. Ситуаций, над которыми работали региональные команды, восемь. И все жизненные.

Шапша по приглашению гендиректора АСИ Светланы Чупшевой принял участие в финальной сессии защиты проектов в качестве эксперта. 

- Поддержал нашу команду, - подчеркнул губернатор. - Создан чат-бот «Добрыня» для помощи тем, кто столкнулся с буллингом. В КГУ им. К.Э. Циолковского разработан учебный модуль для будущих педагогов. Он помогает учителям правильно себя вести, если в классе начинается травля кого-то из учеников.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 25.11.2022 13:30 0 317
Тэги: общество область
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