Жительница Калуги пожаловалась на состояние детской больницы: «Нет элементарных вещей»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в четверг, 24 ноября, запустил опрос о формате празднования Нового года. В комментариях к этой публикации одна из женщин предложила потратить деньги не на гуляния, а на детскую больницу.

- В настоящее время лежу с ребенком в областной больнице в хирургии, нет элементарных вещей, в туалетах зеркал, крючков для полотенца, белье очень ветхое, нет для детей хоть маленькой, но игровой комнаты, - отметила она. - Очень печально. Потратьте хотя бы 10% от общей суммы денег на украшение города для наших детей, которые не могут лежать в платных больницах.

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- В декабре планируется сдача нового корпуса областной детской больницы, что позволит значительно улучшить условия пребывания детей и родителей в медучреждении, в том числе, запланировано помещение для игровой комнаты, - рассказали в Минздраве. - До момента ввода в эксплуатацию нового корпуса, к сожалению, нет возможности отселения пациентов для ремонта помещений. Также первоочередной задачей больницы является оказание медицинской помощи, которая оказывается пациентам в полном объеме.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.