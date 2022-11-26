В Калужской области смертность снизилась на 15,8%

С января по сентябрь в Калужской области по различным причинам умерли 11 742 человека. Это на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщается в опубликованном на днях отчете Калугастата.

Самая высокая смертность в расчете на количество жителей наблюдается в Спас-Деменском, Юхновском, Думиничском, Малоярославецком, Хвастовичском районах и Калуге.

Меньше всего умирают в Ферзиковском, Жуковском, Боровском, Износковском районах и Обнинске.

За первые девять месяцев года в Калужской области умерло на 5402 человека больше, чем родилось. Хотя в последние месяцы и наблюдается естественный прирост.

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