В Калужской области за неделю больше всего подорожали овощи, колбаса и сметана

В Калужской области за неделю, с 14 по 21 ноября, зафиксированы изменения цен на некоторые продукты. Об этом сообщается в отчете Калугастата.

Больше всего за неделю подорожали овощи. Огурцы прибавили в цене 12,6%, свекла – 10%. На 4,9% подорожала вареная колбаса, на 4,5% – сметана.

Самое больше снижение цены зафиксировано на полукопченую колбасу – 9,9%. Сосиски подешевели на 6,9%, маргарин – на 2,4%.

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