В Калужской области 42 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 42 новых случая коронавируса, сообщили в пятницу, 25 ноября, в федеральном оперативном штабе. Это максимальный показатель за последние две недели.

10 человек с ковидом попали в больницу. Выздоровели 64 пациента.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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