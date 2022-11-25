Сослан Такаев обсудил с московскими коллегами проблему обращения с медицинскими отходами

Депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан ТАКАЕВ принял участие в ВКС, который был посвящен теме «Опыт обращения с медицинскими отходами в субъектах Российской Федерации».

- Совещание проводила Московская областная Дума. Были представлены различные регионы, обсуждались, соответственно, проблемы, имеющиеся в данных регионах, - рассказал Такаев. - В большей степени они коснулись Санкт-Петербурга и Московской области, где нерадивые участники конкурсов выиграв, ненадлежащим образом выполняют свои обязательства по исполнению контрактов.

В нашем регионе таких проблем нет.

- Есть вопросы, связанные с взаимодействием Росприроднадзора и Роспотребнадзора, но все эти вопросы мы обсуждаем, будем консультироваться с коллегами из других регионов, - пояснил депутат.

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