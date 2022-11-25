Наш аудио-ТОП: Забей бездомного до смерти или как развлекаются калужские подростки; бывший снабженец за полученный откат заплатит государству 200 процентов годовых

Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 25 ноября, публикуем эпизод №12 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные и волнующие новости за последние 7 дней.

Предлагаем вам посмотреть свежим взглядом на уже известные события. В нашем подкасте вас ждут неопубликованные ранее подробности.

Сегодня в выпуске:



1. Дети по дороге в школу скользили по ледяному тротуару и падали, машины ехали по лужам, а троллейбусы встали, потому что замерзли провода. Зима в Калуге началась с ледяного дождя;

2. За взятки снабженца приговорили к штрафу в шесть раз больше суммы откатов. «Легко отделался», - считает следственный комитет;

3. Двое полицейских и дети пострадали при лобовом столкновении легковушек на федеральной трассе в Боровском районе;

4. Подросток убил бомжа в гараже ради забавы;

5. Братия в мужском монастыре загнали косулю в прорубь. К счастью для животного, сотрудники МЧС приехали вовремя;



Приятного прослушивания.

Слушайте Подросток убил бомжа в гараже ради забавы. Что еще произошло за неделю? на Яндекс Музыке

Подкаст PROнеделю теперь доступен на площадке "Яндекс Музыка". Для его продвижения нам нужно набрать 100 лайков. Если вам нравятся PROновости, пожалуйста, пройдите по ссылке https://music.yandex.ru/album/23814712 и нажмите сердечко.



Сайт kp40.ru благодарит Дмитрий Кейль, Keil Records | Звукозапись | Сведение | и Студия звукозаписи "Machine Band" за помощь в записи подкаста!

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