Наш аудио-ТОП: Забей бездомного до смерти или как развлекаются калужские подростки; бывший снабженец за полученный откат заплатит государству 200 процентов годовых
Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 25 ноября, публикуем эпизод №12 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные и волнующие новости за последние 7 дней.
Предлагаем вам посмотреть свежим взглядом на уже известные события. В нашем подкасте вас ждут неопубликованные ранее подробности.
Сегодня в выпуске:
1. Дети по дороге в школу скользили по ледяному тротуару и падали, машины ехали по лужам, а троллейбусы встали, потому что замерзли провода. Зима в Калуге началась с ледяного дождя;
2. За взятки снабженца приговорили к штрафу в шесть раз больше суммы откатов. «Легко отделался», - считает следственный комитет;
3. Двое полицейских и дети пострадали при лобовом столкновении легковушек на федеральной трассе в Боровском районе;
4. Подросток убил бомжа в гараже ради забавы;
5. Братия в мужском монастыре загнали косулю в прорубь. К счастью для животного, сотрудники МЧС приехали вовремя;
Приятного прослушивания.
Подкаст PROнеделю теперь доступен на площадке "Яндекс Музыка". Для его продвижения нам нужно набрать 100 лайков. Если вам нравятся PROновости, пожалуйста, пройдите по ссылке https://music.yandex.ru/album/23814712 и нажмите сердечко.
Сайт kp40.ru благодарит Дмитрий Кейль, Keil Records | Звукозапись | Сведение | и Студия звукозаписи "Machine Band" за помощь в записи подкаста!
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!