Калужане перестали покупать соль и сахар

В ноябре в Калужской области заметно снизились продажи сахара и соли. Новую статистику в пятницу, 25 ноября, опубликовало правительство региона.

Соль стали покупать меньше на 28,2%, сахара – на 27,4%. Также на 15,6% снизились продажи сельди и печенья, на 14,7% - картофеля.

В то же время потребление фруктов выросло на 12,4%, бобовых – на 10,2%.

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