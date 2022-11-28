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28 ноября в Калуге установилась власть Советов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 28.11.2022 07:50 3 497
28 ноября в Калуге установилась власть Советов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 28 ноября.

1902 - 28 ноября …  учащиеся Саловской прогимназии были освобождены от занятий. В этот день в 1 ч. дня ученицам всех классов было прочитано о. протоиереем И.В.Извековым «О святителе и чудотворце Николае, архиепископе Мирликийском», при световых картинах, соответствующих этому чтению. На втором чтении изволил присутствовать Его Превосходительство Господин Губернатор (А.А.Офросимов), почетный попечитель прогимназии, госпожа Семенова читала «О вулканах» при демонстрировании соответствующих световых картин.

1917 – (ст. стиль) прибытие в Калугу большевистских вооруженных отрядов из Москвы. Свержение ими «Органа губернской власти». Установление в Калуге власти Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

1921 - в помещении Калужских командных курсов просветительским подотделом был проведен вечер "О Пушкине и Полотняно-Заводской старине". Публики было около 70 человек. Вечер не удовлетворил собравшихся, так как его устроители - представители музея Закс, Шереметева, Барышева, Лопатин и Костюкович говорили односторонне, не рассказав, как жили и проводили свое время господа Гончаровы. В праздничные дни они кидали с балкона своей прислуге и дворне фрукты и конфеты. Предки Гончаровых не заботились о рабочих, томившихся за станками на фабрике. Рабочие находились на таком далеком расстоянии от своих владельцев, что до них и до их детей праздничные фрукты с балкона, имеющего историческое и художественное значение, не долетали... ("Коммуна").(К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1951 – Календарь природы

Необычно холодной была вторая декада ноября. В отдельные дни ночная температура снижалась до 19-26 градусов мороза, а среднесуточная температура была 14-17 градусов мороза, что редко наблюдается даже в январе…

Средняя многолетняя температура за вторую декаду ноября – 1-2,5 градуса мороза, а прошлогодняя за это время – 2,5-3,5 градуса тепла. Сильные морозы вызвали значительное промерзание почвы, достигающее к 20 ноября 15-30 см. Обычно в это время глубина промерзания не превышает 3-5 см.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 28.11.2022 07:50 3 497
Тэги: история калуги
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